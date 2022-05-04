Колонны боевой техники проходят первый прогон по Красной площади

В центре Москвы проходит репетиция парада Победы. Колонны боевой техники уже проходят первый прогон по Красной площади.

Остальные машины ждут своего старта на Тверской улице. Подробнее о том, как выглядит процесс изнутри, – в эфире телеканала Москва 24.