Генеральная репетиция парада Победы пройдет 7 мая. Телеканал "Москва 24" продолжит следить за передвижением техники, парадных расчетов и ограничениями в городе.

А 9 мая телеканал проведет трансляцию с Красной площади. Также в прямом эфире покажут, как проходит акция "Бессмертный полк", которая стартует 9 мая в 15:00. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.