В Москве готовятся к заключительной ночной репетиции парада Победы, которая стартует меньше чем через час. Движение на многих улицах в центре столицы перекрыто.

На Тверской улице уже выставлена военная техника, которая вскоре направится на Красную площадь. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.