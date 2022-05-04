Телезрителям рассказали о главных событиях дня

Москва готовится к заключительной ночной репетиции парада Победы. Совсем скоро пешие расчеты и военная техника пройдут по брусчатке Красной площади. Ранее боевые машины стартовали в центр из Печатников. По традиции своей очереди техника ожидает на Тверской улице.

Подготовку к 9 мая продолжает и военная авиация. Сегодня днем в столице прошла репетиция воздушной части парада Победы. Всего над городом пролетели 77 самолетов и вертолетов – в честь 77-летия Победы.

В Кремле отмечают отсутствие динамики на мирных переговорах с украинской стороной. Об этом заявил Дмитрий Песков. По словам пресс-секретаря президента, Киев каждый день меняет свою позицию. И к такой непоследовательности можно относиться только негативно. Песков подчеркнул, что происходящее не вселяет уверенность в том, что переговорный процесс может каким-то образом результативно закончиться.

Следственный комитет установил причастность командира бригады ВСУ к обстрелу Донецка, в результате которого пострадали мирные жители. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российские военные будут рассматривать как законную цель и уничтожать любой транспорт НАТО с оружием на территории Украины.

На станции метро "Окружная" достраивают северный вестибюль. Открыть его планируют раньше срока – уже к концу года. Это будет не просто новая платформа, а большой пересадочный комплекс, который объединит метро, МЦК и МЦД.

Весна сегодня решила немного притормозить. В городе заметно похолодало, а в некоторых районах шел град и местами даже снег. Многие москвичи заметили живописную картину: снег падал прямо на зеленую траву.

Популярные бренды могут вернуться в столичные ТЦ. Иностранные компании начали продавать свой бизнес в России. Однако не исключено, что вместе с владельцами все же сменятся и вывески.

Российские военные сбили за день шесть украинских беспилотников и два снаряда систем залпового огня "Смерч". Авиация уничтожила около 40 единиц украинской техники. Об итогах дня рассказал официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Участок салатовой ветки метро от "Дубровки" до "Волжской" снова работает. Его открыли сегодня, причем на несколько дней раньше запланированного срока. А закрывали из-за строительства перехода на станцию "Печатники" БКЛ, которая станет частью крупного пересадочного узла.

Реновация коснулась уже 460-ти домов в Москве. Об этом сообщил заммэра Андрей Бочкарев. По его словам, 192 дома полностью расселены, еще 268 – в процессе. Как отметил руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин, сейчас идет подготовка территорий и соответствующей документации для площадок, освобожденных после сноса домов. 25 новых ЖК уже строятся на месте демонтированных объектов. В будущем туда смогут переехать порядка 14 тысяч человек.

Программу реновации утвердили летом 2017 года. Благодаря ей около миллиона москвичей переедут в новые квартиры с улучшенной отделкой.

В России заработала новая программа ипотеки. Обновленные условия вступили в силу 1 мая. В правительстве говорят, что новая программа может распространиться и на вторичку.

На западе Москвы открыли новую выделенку. Она проходит по Новопеределкинской улице. Об этом сообщили в городском правительстве. С ее помощью планируют уменьшить время в пути для пассажиров, и увеличить скорость движения на участке, не пренебрегая безопасностью.

На северо-западе Москвы, в жилом комплексе "Маршал", выясняют причины крупного пожара. Возгорание произошло на чердаке под самой крышей. Огонь охватил 100 квадратных метров. Тушили его четыре десятка человек. Чтобы полностью ликвидировать возгорание пожарным пришлось пролить все помещения водой. Местные жители говорят, что такое происходит в их комплексе не впервые, и откровенно называют ЖК проблемным.

С 5 мая "Аэрофлот" возобновляет полеты в Индию. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Самолеты будут летать дважды в неделю по маршруту Москва–Дели. Обслуживать эти рейсы будут Аэробусы A330. На сайте "Аэрофлота" уже можно купить билеты. Их стоимость начинается приблизительно от 14 тысяч в одну сторону.

Сочи стал лидером по количеству туристов на майские праздники. Прямые рейсы из многих городов, удобное размещение и теплая погода привлекли тысячи россиян. Из-за этого в городе сразу выстроились очереди и пробки на дорогах.

Между тем, на горячей линии столичного центра информационной поддержки появился новый сотрудник. Его зовут Руслан, и это – голосовой помощник. Пока он умеет отвечать только на пять основных типов вопросов: на те, которые возникают у путешественников чаще всего. Однако, как сообщает портал мэра и правительства Москвы, в ближайшее время обязанности Руслана планируют значительно расширить.

В Парке Горького на Пушкинской набережной открылась выставка исторической военной техники. В экспозицию вошли 30 образцов из Музея Вадима Задорожного. Каждая из этих машин восстанавливалась по оригинальным чертежам и документам. Выставка станет одним из самых масштабных мероприятий празднования 77-й годовщины Победы в Москве.