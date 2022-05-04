По центру Москвы начала движение военная колонна для репетиции парада Победы

По центру Москвы движется военная техника. На Красной площади 4 мая проходит последняя ночная репетиция Парада в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В этом году поменялось место дислокации парадных расчетов, поэтому колонны машин едут по новому маршруту. Где можно посмотреть на военную технику?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.