Механизированная колонна выехала на репетицию парада Победы

В столице начнется очередная тренировка парада в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По центру города пройдут военные и техника.

В данный момент механизированная колонна уже выехала из парка в Печатниках и начала двигаться по маршруту. Принимать участие в репетиции будет 131 единица военной техники.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.