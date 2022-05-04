Дептранс сообщил, что в Москве перекрыли несколько центральных улиц для репетиции парада

В Москве перекрыли несколько центральных улиц. Об этом сообщает Дептранс.

Речь идет о Волгоградском проспекте, Таганской площади, улице Марксистская, Садовом кольце, а также о ряде других центральных улиц. Уточняется, что движение там ограничили до окончания мероприятия.

Также водителей призвали быть внимательными и выбирать пути объезда. Кроме того, на Тверской, Моховой, а также на Кремлевской набережной и ближайших к ним улицах до 9 мая будет ограничена парковка.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.