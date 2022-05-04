В Москве ограничили движение на время репетиции парада Победы

В столице ограничили движение на время репетиции парада Победы. Об этом сообщил Дептранс.

Годовой план по вводу жилья в Москве выполнен почти наполовину за четыре месяца, заявил заммэра Андрей Бочкарев.

ЕС хочет запретить физлицам и организациям из РФ покупать недвижимость в Европе. Об этом рассказали в агентстве Bloomberg.