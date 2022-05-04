Тренировка парада Победы начнется вечером 4 мая

Вечером 4 мая начнется тренировка парада в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. По центру города пройдут военные и техника.

С 17:00 и до конца репетиции перекрытия затронут участки улиц Тверской, 1-й Тверской-Ямской, Большой Никитской, Моховой, Петровки, Оружейного переулка, Новой площади и Гончарной набережной.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.