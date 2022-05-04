Выставка исторической военной техники открылась в парке Горького на Пушкинской набережной

4 мая в парке Горького на Пушкинской набережной открылась выставка исторической военной техники. В экспозицию вошли 30 образцов из Музея Вадима Задорожного.

Каждая из этих машин восстанавливалась по оригинальным чертежам и документам. Выставка станет одним из самых масштабных мероприятий празднования 77-й годовщины Победы в Москве.



Подробности – в эфире телеканала Москва 24.