В Москве расцвел гусиный лук

Сезон цветения в Москве продолжается. В Парке Дружбы можно увидеть как расцветает гусиный лук.

Гусиный лук относится к семейству лилейных. Также его называют птичьим луком и желтым подснежником. Цветет он обычно в марте–апреле, но в этом году он захватил и май.

Естественный ареал для этого растения – Евразия. Раньше его использовали и в пищу, и в народной медицине. Сейчас гусиный лук – декоративный цветок с желтыми бутонами.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.