В центре Москвы начали перекрывать улицы к репетиции парада Победы

В центре столицы готовятся к перекрытиям дорог. Уже на некоторых улицах выставлена коммунальная техника.

На время репетиции Парада в Москве перекроют несколько улиц: Волгоградский проспект, Таганская площадь, улица Марксистская, Садовое кольцо, а также ряд центральных улиц. Движение ограничат до окончания мероприятия.

Кроме того, на Тверской, Моховой, а также на Кремлевской набережной и ближайших к ним улицах до 9 мая будет ограничена парковка. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.