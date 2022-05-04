В Москве пройдет заключительная ночная репетиция парада в честь 77-летия Победы

Москва готовится к заключительной ночной репетиции парада в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне. В ночь на 5 мая пешие расчеты и военная техника пройдут по брусчатке Красной площади.

Пока боевые машины находятся в Печатниках – это место их временной дислокации. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.