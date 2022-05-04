В Москве начали ограничивать движение для проведения репетиции парада Победы

Уже через несколько минут в Москве начнут ограничивать движение для проведения репетиции парада.

Великобритания вводит новые санкции против ряда российских СМИ и журналистов. Об этом заявил МИД страны.

Более 400 авиамаршрутов в РФ включены в программу субсидирования региональных полетов, сообщила Росавиация.