Движение на нескольких улицах столицы ограничат из-за репетиции парада Победы

Как и во время прошлой ночной тренировки, на время предстоящей репетиции парада Победы в Москве перекроют несколько центральных улиц. Об этом напомнил Дептранс.

Речь о Волгоградском проспекте, Таганской площади, улице Марксистская, Садовом кольце, а также о ряде центральных улиц. Движение там ограничат с 16:30 и до окончания мероприятия.

Кроме того, на Тверской, Моховой, а также на Кремлевской набережной и ближайших к ним улицах до 9 мая будет ограничена парковка. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.