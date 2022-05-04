В репетиции парада в честь Дня Победы приняли участие 77 воздушных судов ВС РФ

В Москве прошла репетиция воздушной части парада Победы. В ней приняли участие 77 воздушных судов ВС РФ.

Генеральная репетиция парада в честь 77-й годовщины Победы пройдет 7 мая. Сам парад на Красной площади по традиции состоится 9 мая. В тот же день в Александровском саду пройдет традиционное возложение венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.