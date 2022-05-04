Почти 160 парковок со шлагбаумом привели в порядок в Москве перед летним сезоном

Столичные службы освежили 158 парковок со шлагбаумами. Об этом департамент транспорта сообщил в своем официальном телеграм-канале.

Терминалы оплаты, навесы, информационные щиты обновили, очистили и помыли. Теперь автолюбителям будет комфортнее ими пользоваться.

За состоянием паркоматов на уличных парковках тоже постоянно следят. Их моют два раза в неделю. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.