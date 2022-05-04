В небе над Москвой прошла репетиция авиационной части парада Победы

В небе над Москвой прошла репетиция авиационной части парада в честь Дня Победы. Пролетели 77 воздушных судов ВС РФ.

Впервые в истории восемь истребителей выстроились в виде буквы Z в поддержку российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.