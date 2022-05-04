ТПУ "Некрасовка" станет центром притяжения для жителей района

Транспортно-пересадочный узел "Некрасовка" готов стать новой точкой притяжения в одноименном районе. Этот ТПУ выйдет за рамки просто места, где можно сделать удобную пересадку из метро на автобус или электробус.

Чаще всего пересадки в таких местах можно сделать не выходя на улицу, то есть по крытым надземному или подземному переходам. При этом зачастую ТПУ оборудованы лифтами, эскалаторами. А некоторые пересадочные узлы становится новыми точками притяжения в районах, потому что там открывают офисные и торговые центры.

Всего в Москве строят больше 90 ТПУ. При этом 26 из них формируют на базе тех станций метро, которые только готовятся к открытию, а еще 30 ТПУ построят на базе уже существующих станций. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.