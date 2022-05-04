Работы по благоустройству территории больницы имени С. С. Юдина начались на юге Москвы

В столице приступили к благоустройству территории больницы имени Юдина. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков. Он отметил, что важно создать комфортную среду для пациентов и сделать пространство удобным для посетителей.

В планах – обновить входную группу. Там разобьют цветники и сделают парковку для машин скорой помощи. Еще обустроят места встреч и ожидания. А для пациентов предусмотрят мультисенсорный сад. Он подойдет для отдыха, курса реабилитации и рефлексотерапии.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.