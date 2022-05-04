Голосовой помощник заработал на горячей линии для туристов в Москве

На горячей линии столичного центра информационной поддержки туристов появился голосовой помощник Руслан.

Голосовой помощник обучен отвечать на несколько типов вопросов. В частности, он объясняет, как стать партнером сервиса Russpass. Кроме того, рассказывает, как вернуть деньги за неиспользованные билеты в театры и музеи, а также консультирует по вопросам Safe Travels Discover Moscow. В ближайшее время функционал робота будет расширен.

Получить консультацию у голосового помощника Руслана можно, позвонив на горячую линию Московского центра информационной поддержки туристов контакт-центра по телефону +7 (800) 300-61-22. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.