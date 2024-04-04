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04 апреля, 21:00

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В столице началась комплексная реконструкция Московского ипподрома

В столице началась комплексная реконструкция Московского ипподрома

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Началась комплексная реконструкция Центрального Московского ипподрома на Беговой. После обновления он станет одним из лучших в мире конноспортивных комплексов, в котором можно будет в комфортных условиях содержать больше тысячи лошадей.

Улицы ушли под воду в коттеджном поселке Маленькая Шотландия в подмосковных Химках. Жителям даже пришлось пересесть с автомобилей на лодки. Кроме того, люди говорят, что в домах нет электричества и отопления.

В Москве начали активно внедрять различные технологии, чтобы повысить безопасность поездок на электросамокатах. Например, на некоторых моделях уже появились номера, а также расширился список медленных зон для поездок. Сезон только начался, а нарушителям уже успели выписать штрафов на десятки тысяч, а некоторым – даже заблокировали аккаунты.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

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