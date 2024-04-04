Более 350 тыс газовых плит проверили в Москве в 2024 году

С начала 2024 года в Москве проверили свыше 350 тысяч газовых плит. Плановое техобслуживание проводят каждый год, рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

С января по март осмотрели уже около 20% от общего числа плит в столице. Небольшие неполадки мастера устраняют прямо на месте. Если есть серьезные нарушения, то специалисты исключают угрозу, а жителям дают рекомендации, как ремонтировать плиту и использовать ее в будущем. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.