Бирюков сообщил о подготовке столицы к сезону пожаров

Заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что город готовится к сезону пожаров. По его словам, было принято решение создать сводную группировку на шесть тысяч человек и более 500 единиц техники, которая включает мощные насосы и авиаотряд.

Кроме того, недавно в столице прошли специальные подготовительные учения. Заммэра подчеркнул, что работа продолжается каждый день. В частности, для специалистов проводят инструктажи, чтобы в любой момент можно было отправить их на тушение пожара.

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