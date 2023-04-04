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Начался третий этап благоустройства Ленинского проспекта в Москве

Начался третий этап благоустройства Ленинского проспекта в Москве

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Третий этап благоустройства Ленинского проспекта начался в столице

В Москве стратовал третий этап благоустройства Ленинского проспекта. В планах – реконструкция участка длиной около 3 километров от Университетского проспекта до улицы Кравченко. Это будет финальный этап реконструкции одной из главных улиц столицы.

Работы по обновлению Ленинского проспекта начались в 2020 году. Что было сделано в ходе благоустройства? И когда планируется завершить все работы?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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