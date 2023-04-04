Укладка пола на станции метро "Лианозово" завершена более чем на 60%

Архитектурную отделку проводят в данный момент на станции "Лианозово" Люблинско-Дмитровской линии метро. Пол из светло-серого сибирского гранита уложен более чем на 60%, сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

На стенах также появились крепления для будущей облицовки. Но основным элементом дизайна будет анфилада из контрастных участков.

Что касается коммуникаций, то специалисты проложили вентиляцию, отопление, трубы для подачи воды и закончили шахты для удаления дыма. В будущем со станции "Лианозово" можно будет пересесть на МЦД-1 и наземный транспорт. Дорожки к остановках сделают прямо у входа в вестибюли.

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