В Москве начались работы по благоустройству на Краснопресненской набережной

На Краснопресненской набережной начали монтировать гранитную облицовку. Рабочим предстоит отремонтировать более 500 квадратов покрытия, еще почти 200 метров гранита будут менять. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Параллельно на набережной делают новые чугунные ограждения, а еще обновят швы и восстановят бетон. Часть тротуаров пришлось временно закрыть, но автомобильное движение не ограничивали.

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