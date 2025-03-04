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04 марта, 12:15

Город

Исследование показало, что москвичи тратят меньше 10 минут на дорогу до метро и магазинов

Исследование показало, что москвичи тратят меньше 10 минут на дорогу до метро и магазинов

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Москва заняла лидирующее место в рейтинге городов с высокой пешеходной доступностью. По данным исследования, жителям столицы требуется менее 10 минут, чтобы дойти до метро, магазинов, школ и других объектов ежедневного спроса.

Эксперты отмечают, что такой результат стал возможен благодаря грамотной городской политике. В Москве активно развивается общественный транспорт, включая электробусы, которые ходят по новым маршрутам, а также строятся новые станции метро.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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