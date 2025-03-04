Парковка в Москве будет бесплатной 8 марта

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04 марта, 10:45

Город

В Москве подготовили праздничную программу к 8 Марта

В Москве подготовили праздничную программу к 8 Марта

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В преддверии 8 Марта столица подготовила разнообразную праздничную программу для женщин. Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что в городе откроются уличные выставки, посвященные женщинам разных эпох.

В центрах госуслуг "Мои Документы" с 5 по 9 марта каждый желающий сможет взять открытки с изображением шедевров Пушкинского музея и подарить их любимым женщинам. Букеты накануне праздника подарят москвичкам и в центрах женского здоровья, где также пройдут концерты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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