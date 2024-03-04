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04 марта, 21:30

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Парк Горького и "Сокольники" стали любимыми местами зимнего отдыха москвичей

Парк Горького и "Сокольники" стали любимыми местами зимнего отдыха москвичей

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Парк Горького и "Сокольники" вошли в число самых любимых мест зимнего отдыха москвичей.

Уже на протяжении века аллеи этих парков на время зимы становились большими катками. В этом году можно было покататься и по Пушкинской набережной Парка Горького. Отметили москвичи и музеи-заповедники "Коломенское" и "Царицыно".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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