04 марта, 21:30Город
Парк Горького и "Сокольники" стали любимыми местами зимнего отдыха москвичей
Парк Горького и "Сокольники" вошли в число самых любимых мест зимнего отдыха москвичей.
Уже на протяжении века аллеи этих парков на время зимы становились большими катками. В этом году можно было покататься и по Пушкинской набережной Парка Горького. Отметили москвичи и музеи-заповедники "Коломенское" и "Царицыно".
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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