Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 марта, 20:00

Город

Новости часа: около 360 домов в Москве снесли по программе реновации

Новости часа: около 360 домов в Москве снесли по программе реновации

Новости часа: 150 тыс москвичей получили жилье по реновации

Новости часа: экономика Москвы показала устойчивый рост

Орнелла Мути и ее дочь приехали на Московскую неделю моды

"Мой район. Новости": почти девять тысяч москвичей переехали в новое жилье по реновации

Ремонт пяти набережных проведут в Москве в 2024 году

Московская неделя моды завершится 8 марта

Новости часа: Собянин заявил о рекордном росте столичного производства в фармацевтике

Собянин доложил Путину о рекордном росте производства в ключевых отраслях

Первый МФЦ по вопросам жилья для военных появился в столице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 360 домов снесено по программе реновации в Москве. Об этом сообщает департамент градостроительной политики.

Систему быстрых платежей (СБП) начали тестировать для оплаты в наземном транспорте Москвы. Об этом рассказали в Дептрансе.

Дополнительные обогреватели установят на станции Зеленоград-Крюково. Об этом заявила пресс-секретарь Октябрьской железной дороги (ОЖД) по Московскому региону Яна Менделева.

Читайте также
городреновациятранспортвидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика