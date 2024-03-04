Новости часа: около 360 домов в Москве снесли по программе реновации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 360 домов снесено по программе реновации в Москве. Об этом сообщает департамент градостроительной политики.

Систему быстрых платежей (СБП) начали тестировать для оплаты в наземном транспорте Москвы. Об этом рассказали в Дептрансе.

Дополнительные обогреватели установят на станции Зеленоград-Крюково. Об этом заявила пресс-секретарь Октябрьской железной дороги (ОЖД) по Московскому региону Яна Менделева.