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04 марта, 13:30

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Первый МФЦ по вопросам жилья для военных появился в столице

Первый МФЦ по вопросам жилья для военных появился в столице

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Минобороны открыло в Москве первый МФЦ для военнослужащих. Центр занимается исключительно госуслугами по обеспечению жильем. Там можно подать документы на признание нуждающимся в служебной квартире, проконсультироваться, подать документы на субсидии, приватизацию или участие в накопительной ипотечной системе, а также по многим другим вопросам.

В МФЦ созданы максимально комфортные для посетителей условия. В Минобороны рассказали, что планируют сделать подобные специализированные центры для военнослужащих по всей стране. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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