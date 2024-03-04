04 марта, 12:50Город
Новости часа: более 50 тыс рабочих мест создадут в ТиНАО
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 50 тысяч рабочих мест создадут в ТиНАО по городской программе. Об этом рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Квартиры по реновации за месяц получили более 3,5 тысячи москвичей, сообщают в департаменте городского имущества.
Прогулочные маршруты появятся вдоль набережных в Нагатинском Затоне и Южнопортовом районе. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.