Новости часа: более 50 тыс рабочих мест создадут в ТиНАО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 50 тысяч рабочих мест создадут в ТиНАО по городской программе. Об этом рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Квартиры по реновации за месяц получили более 3,5 тысячи москвичей, сообщают в департаменте городского имущества.

Прогулочные маршруты появятся вдоль набережных в Нагатинском Затоне и Южнопортовом районе. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.