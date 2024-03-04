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04 марта, 12:50

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Новости часа: более 50 тыс рабочих мест создадут в ТиНАО

Новости часа: более 50 тыс рабочих мест создадут в ТиНАО

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 50 тысяч рабочих мест создадут в ТиНАО по городской программе. Об этом рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Квартиры по реновации за месяц получили более 3,5 тысячи москвичей, сообщают в департаменте городского имущества.

Прогулочные маршруты появятся вдоль набережных в Нагатинском Затоне и Южнопортовом районе. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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