ЦОДД разработал более 2,5 тыс проектов по улучшению движения в Москве за 5 лет

Более 2,5 тысячи проектов по улучшению движения разработали кураторы ЦОДД в центре Москвы за 5 лет. Они организовали 25 новых дополнительных полос, а также открыли больше поворотов на перекрестках для альтернативных маршрутов.

Отмечается, что с 2018 года аварийность в центре Москвы снизилась на четверть, при этом средняя скорость движения повысилась на 14%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.