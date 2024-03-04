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04 марта, 08:00

Город

Москвичам рассказали, как бизнес помогает развиваться столичным паркам

Москвичам рассказали, как бизнес помогает развиваться столичным паркам

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Ежегодная посещаемость московских парков за последние 10 лет выросла в 4 раз. Город обновляет не только центральные парки, но и создает инфраструктуру в спальных районах. И частный бизнес активно участвует в этом процессе. Кафе, ларьки с мороженным и кукурузой, пункты проката спортивного инвентаря становятся точками притяжения москвичей, делают досуг более разнообразным.

О роли бизнеса в развитии парковых территорий столицы – в эфире телеканала Москва 24.

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