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04 марта, 22:00

Город

В Москве продолжается масштабное благоустройство парка "Яуза"

В Москве продолжается масштабное благоустройство парка "Яуза"

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В Москве продолжается масштабное благоустройство парка "Яуза". Стартовали работы над двумя новыми участками: вдоль улицы Сухонской и Олонецкого проезда.

Комплекс городского хозяйства Москвы опубликовало фото, как будет выглядеть это пространство после реконструкции. Здесь сделают прогулочные зоны для пешеходов, обновят дорожки для велосипедистов и бегунов, отремонтируют мостовые переходы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: "Мой район"
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