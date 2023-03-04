В Москве продолжается масштабное благоустройство парка "Яуза". Стартовали работы над двумя новыми участками: вдоль улицы Сухонской и Олонецкого проезда.

Комплекс городского хозяйства Москвы опубликовало фото, как будет выглядеть это пространство после реконструкции. Здесь сделают прогулочные зоны для пешеходов, обновят дорожки для велосипедистов и бегунов, отремонтируют мостовые переходы.

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