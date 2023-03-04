Москвичам помогают оформить документы в Едином центре поддержки участников СВО

В Едином центре поддержки участников Специальной военной операции, который находится в районе Филевский парк, готовятся к наплыву посетителей. Обратиться за поддержкой могут все категории военнослужащих: мобилизованные, добровольцы и контрактники, а также их семьи.

Сотрудники подскажут, как оформить пособия и льготы. В случае необходимости, запишут на курсы переобучения или направят на реабилитацию. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.