Москвичам рассказали о работе Единого центра поддержки участников СВО

В Едином центре поддержки участников Специальной военной операции ожидают наплыв посетителей. Учреждение находится в районе Филевский парк.

Обратиться за помощью могут все категории военнослужащих: мобилизованные, добровольцы и контрактники, а также их семьи. Сотрудники подскажут, например, как оформить пособия и льготы. В случае необходимости, запишут на курсы переобучения или направят на реабилитацию. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.