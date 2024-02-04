Более 5 тыс новых городских и домовых указателей установят в Москве к концу 2024 года

Более пяти тысяч городских указателей установят в Москве в этом году. Новые таблички появятся на улицах и на домах. Они соответствуют всем стандартам: гармонично смотрятся с архитектурой, а белые буквы хорошо читаются на синем фоне.

Кроме того, в городе установят 123 указателя с QR-кодами. Они появятся на домах, связанных с именами героев Великой Отечественной войны, а также известных ученых и деятелей культуры.

Чтобы подробнее узнать о человеке, достаточно навести телефон QR-код. Например, в прошлом году в городе появились таблички, рассказывающие об освоении Арктики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.