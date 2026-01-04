Форма поиска по сайту

04 января, 09:15

Город

Городские службы перешли на особый график в Москве во время новогодних каникул

Городские службы перешли на особый график в Москве во время новогодних каникул

Синоптик рассказал, какой будет погода в России в 2026 году

Пасмурная погода установилась в Москве утром 4 января

"Новости дня": капитальный ремонт завершился в доме № 17 на улице Малой Бронной

Собянин: отражена атака еще двух БПЛА, летевших на Москву

До минус 10 градусов ожидается в Москве в ночь на Рождество

Москвичи могут научиться играть в керлинг в "Лужниках"

Очереди образовались на входе в столичное метро

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 3 января

Новости Москвы: три попавших в кино столичных дома капитально отремонтировали

Городские службы перешли на особый график в Москве во время новогодних каникул. Взрослые и детские поликлиники принимают пациентов по праздничному расписанию.

Школы и большинство социальных центров отдыхают до 11 января. Дежурные сотрудники МФЦ на данный момент помогают только со срочными справками. Стоит учесть график банков: 7 января у них выходной, в остальные дни работают только дежурные отделения.

Егор Бедуля

