Городские службы перешли на особый график в Москве во время новогодних каникул. Взрослые и детские поликлиники принимают пациентов по праздничному расписанию.

Школы и большинство социальных центров отдыхают до 11 января. Дежурные сотрудники МФЦ на данный момент помогают только со срочными справками. Стоит учесть график банков: 7 января у них выходной, в остальные дни работают только дежурные отделения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.