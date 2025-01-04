Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 января, 09:30

Город

Московский зоопарк запустил акцию по сбору новогодних елок

Московский зоопарк запустил акцию по сбору новогодних елок

Москвичам рассказали о ценах тюбинговых горок

Программа модернизации столичных поликлиник завершится до конца 2025 года

Москвичей ждут праздничные мероприятия фестиваля "Путешествие в Рождество"

Краснокнижный медвежонок Маша познакомилась с посетителями Московского зоопарка

Больше тысячи тонн продукции купили москвичи на рыбных рынках

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 3 января

Фестиваль "Путешествие в Рождество" продолжается в Москве

Собянин: более 1,5 млн человек посетили рынки "Москва – на волне" в прошлом году

Спектакль для детей прошел в Геликон-опере

Московский зоопарк запустил традиционную новогоднюю акцию по сбору праздничных елок, сосен и пихт. Сотрудники зоосада украсят ими вольеры обитателей или используют деревья в качестве игрушек для животных.

Передать новогодние деревья в зоопарк могут только представители организаций и компаний. На ветках не должны оставаться игрушки, мишура, гирлянды и прочие украшения. Привозить елки можно после закрытия зоопарка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоЕгор Бедуля
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика