Московский зоопарк запустил акцию по сбору новогодних елок

Московский зоопарк запустил традиционную новогоднюю акцию по сбору праздничных елок, сосен и пихт. Сотрудники зоосада украсят ими вольеры обитателей или используют деревья в качестве игрушек для животных.

Передать новогодние деревья в зоопарк могут только представители организаций и компаний. На ветках не должны оставаться игрушки, мишура, гирлянды и прочие украшения. Привозить елки можно после закрытия зоопарка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

