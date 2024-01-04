Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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04 января, 07:30

Город

Музей акции "Москва – с заботой об истории" запустил онлайн-выставки

Музей акции "Москва – с заботой об истории" запустил онлайн-выставки

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Музей акции "Москва – с заботой об истории" запустил виртуальные выставки. Одна из них посвящена Великой Отечественной войне, другая – второй половине XX века. Чтобы узнать о том, как жили, учились и работали москвичи, нужно перейти на сайт виртуального музея vov.mos.ru.

На онлайн-экспозиции все желающие могут бесплатно увидеть различные архивные документы, фотографии и семейные реликвии жителей столицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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