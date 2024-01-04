Не менее 200 домов демонтируют по программе реновации в Москве

Не менее 200 старых жилых домов будут демонтированы в Москве по программе реновации в 2024 году. Как рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, во время выполнения работ специалисты будут использовать технологию умного сноса.

На месте демонтированных зданий возведут современные новостройки. На данный момент на стадии проектирования и строительства находятся более 4,5 миллиона квадратных метров жилья.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.