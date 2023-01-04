Московские реставраторы за год восстановили 216 памятников архитектуры

216 памятников архитектуры за год восстановили московские реставраторы. А всего в 2022 году реставрация коснулась более 700 культурных объектов. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Исторический облик вернулся к старинным московским усадьбам, павильонам ВДНХ, церквям и храмам. За год в столице также состоялось несколько важных событий в области сохранения культурного наследия. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.