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Московские реставраторы за год восстановили 216 памятников архитектуры

Московские реставраторы за год восстановили 216 памятников архитектуры

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216 памятников архитектуры за год восстановили московские реставраторы. А всего в 2022 году реставрация коснулась более 700 культурных объектов. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Исторический облик вернулся к старинным московским усадьбам, павильонам ВДНХ, церквям и храмам. За год в столице также состоялось несколько важных событий в области сохранения культурного наследия. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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