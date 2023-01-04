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В Москве стартовала акция по сбору и переработке хвойных деревьев

В Москве стартовала акция по сбору и переработке хвойных деревьев

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В Москве стартовала акция по сбору и переработке хвойных деревьев. Пункты приема новогодних елок открылись во всех административных округах столицы. Места их размещения выбрали сами москвичи во время голосования в проекте "Активный гражданин".

Сдавать отслужившие ели можно бесплатно. Главная задача – помочь грамотно утилизировать новогодние деревья и привлечь внимание к программе раздельного сбора мусора, отметил заммэра Петр Бирюков. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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