Около 100 новых фонарей установили на юго-востоке Москвы во дворах, на детских и спортивных площадках, а также в пешеходных зонах. Масштабное обновление уличного освещения проводят специалисты столичного комплекса городского хозяйства.

Больше всего конструкций появилось в Марьине, районах Выхино-Жулебино и Рязанском. Современные светодиодные светильники не только преображают городскую среду, делая ее эстетичнее, но и значительно повышают комфорт и безопасность для жителей столицы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.