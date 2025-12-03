Форма поиска по сайту

03 декабря, 09:30

Город

Около 100 новых фонарей установили на юго-востоке Москвы

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 3 декабря

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 82% 3 декабря

Количество многодетных семей в Москве увеличилось в 4 раза за 15 лет

"Утро": москвичам рассказали о погоде 3 декабря

Автопарк "Нагорная" полностью перешел на обслуживание электробусов

"Утро": скорость ветра в столице составит 3 м/с 3 декабря

Шесть автобусных маршрутов в Щербинке изменят схему движения с 6 декабря

Два ангара со стройматериалами загорелись в ТиНАО

Жителям столицы рассказали, какие спортивные мероприятия пройдут в Москве 3 декабря

Около 100 новых фонарей установили на юго-востоке Москвы во дворах, на детских и спортивных площадках, а также в пешеходных зонах. Масштабное обновление уличного освещения проводят специалисты столичного комплекса городского хозяйства.

Больше всего конструкций появилось в Марьине, районах Выхино-Жулебино и Рязанском. Современные светодиодные светильники не только преображают городскую среду, делая ее эстетичнее, но и значительно повышают комфорт и безопасность для жителей столицы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

