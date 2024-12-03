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Новости

03 декабря, 15:30

Город

На площадках "Московских сезонов" можно передать новогодние подарки участникам СВО

На площадках "Московских сезонов" можно передать новогодние подарки участникам СВО

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На фестивальных площадках "Московских сезонов" можно передать новогодние подарки детям и участникам СВО. В городе открыто около 30 пунктов сбора. Еще несколько запустят в середине декабря, сообщила заместитель мэра Наталья Сергунина.

Пункты будут работать до 28 февраля. В подарок военнослужащим чаще всего передают термобелье, носки и перчатки. Детям из Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, в свою очередь, дарят игрушки, книги и сладкие наборы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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