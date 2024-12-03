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03 декабря, 11:45

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Свыше 1,3 тыс ледовых площадок заработали в Москве в текущем сезоне

Свыше 1,3 тыс ледовых площадок заработали в Москве в текущем сезоне

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Свыше 1,3 тысячи ледовых площадок заработали в Москве в текущем сезоне. Так, с 1 декабря на фестивальных площадках "Московских сезонов" открылись бесплатные катки.

Горожан и гостей столицы традиционно приглашают покататься на коньках в центре на площади Революции и на окружных площадках, например, в Теплом Стане, Олимпийской деревне или на улице Адмирала Руднева.

Кроме того, 3-го числа будет дан старт финалу кубка города Москвы, где свыше 200 спортсменов различных видов принимут участие в соревнованиях. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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