Свыше 1,3 тыс ледовых площадок заработали в Москве в текущем сезоне

Свыше 1,3 тысячи ледовых площадок заработали в Москве в текущем сезоне. Так, с 1 декабря на фестивальных площадках "Московских сезонов" открылись бесплатные катки.

Горожан и гостей столицы традиционно приглашают покататься на коньках в центре на площади Революции и на окружных площадках, например, в Теплом Стане, Олимпийской деревне или на улице Адмирала Руднева.

Кроме того, 3-го числа будет дан старт финалу кубка города Москвы, где свыше 200 спортсменов различных видов принимут участие в соревнованиях. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.