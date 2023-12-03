В московском метро открылась выставка о жизни людей с инвалидностью

В Международный день инвалидов открылась фотовыставка "Без барьеров" на эскалаторной галерее на Воробьевых горах в московском метрополитене. Это совместный проект Всероссийского общества инвалидов и Союза фотохудожников России. Экспозиция будет работать до 28 декабря.

На станции Мичуринский проспект проходит концерт участников проекта "Музыка в метро" с инвалидностью. Артисты исполняют свои лучшие песни, в том числе и на иностранном языке.

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