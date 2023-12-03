Переход между станциями "Севастопольская" и "Каховская" в Москве готов на 70%

Строительство подземного перехода, который находится под Севастопольской площадью вдоль улицы Каховка, завершается в районе Зюзино. Так, его готовность на данный момент составляет 70%.

Подземный переход протяженностью около 100 метров обеспечит удобную пересадку пассажиров между станциями "Каховская" БКЛ и "Севастопольская" Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

