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03 декабря, 11:15

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Переход между станциями "Севастопольская" и "Каховская" в Москве готов на 70%

Переход между станциями "Севастопольская" и "Каховская" в Москве готов на 70%

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Строительство подземного перехода, который находится под Севастопольской площадью вдоль улицы Каховка, завершается в районе Зюзино. Так, его готовность на данный момент составляет 70%.

Подземный переход протяженностью около 100 метров обеспечит удобную пересадку пассажиров между станциями "Каховская" БКЛ и "Севастопольская" Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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